Москва, 10 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Российская нефть на рынке давно продаётся с дисконтом, будущие поставки Пакистану не стали исключением, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Пакистан

«России выгодно расширять географию поставок из-за возможно эмбарго со стороны Европы.

В случае реализации поставок российской нефти в Пакистан, Россия выигрывает вдвойне.

Во-первых, Пакистан получает энергоресурсы по цене, ниже рыночной.

Во-вторых, Пакистан может стать посредником в перепродаже российской нефти сторонним странам и зарабатывать на данных сделках», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова поставлять нефть в Пакистан по сниженным ценам, если об этом попросит Исламабад.

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