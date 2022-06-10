Тамбов, , 15:32 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на конференции Тамбовского регионального отделения «Единой России» 10 июня представили программу развития региона на пять лет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Максим Егоров tambov. gov. ru

10 июня в Тамбове прошёл первый этап XXXV конференции тамбовского регионального отделения «Единой России». В ходе мероприятия, в котором приняли участие делегаты от всех первичных отделений Тамбовской области, состоялось предварительное партийное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов от «Единой России» на пост высшего должностного лица региона.

По итогам голосования на предстоящие выборы главы Тамбовской области от партии будет выдвинут секретарь регионального отделения, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

В своём выступлении он фактически изложил программу развития Тамбовской области, назвав основные направления стратегии развития региона: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

Один из основных блоков касался здравоохранения. Максим Егоров заявил, что на Тамбовщине предстоит решить важнейшую проблему медицины — нехватку врачей, в первую очередь в сельских больницах и лечебных учреждениях малых городов региона. Власти подчёркивают, что решается она и сейчас; в значительной степени активизировалась работа по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На региональном уровне принято решение о распространении части положений этих программ на муниципалитеты с населением менее 50 тыс. человек. До конца 2024 года область должна трудоустроить не менее 400 врачей и 600 средних медицинских работников.

«Увеличена на 30% квота на поступление в медицинские вузы. Установлена ежемесячная стипендиальная выплата студентам и ординаторам, заключившим договор о целевом обучении, а для врачей участковой службы предоставляется выплата в сумме 1 млн рублей», — рассказал Максим Егоров.

Также, по его словам, самой значимой задачей в 2022 году стал региональный проект «Развитие детского здравоохранения». Завершена реконструкция областной детской больницы, в ней установлено современное медицинское оборудование. Любому ребёнку независимо от места проживания будут доступны новые методы лечения. «Самым широкомасштабным» называется проект «Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи». В рамках этого проекта идет строительство поликлинического комплекса в северной части Тамбова.

Максим Егоров отметил, что власти региона продолжают активную работу по строительству, ремонту и оснащению больниц и ФАП на сельских территориях. В планах ближайшие два года — более 100 объектов.

По словам руководителя региона, жизненно важны проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предстоит создать и оснастить самым современным оборудованием 11 специализированных центров.

«Но даже реализация только национального проекта не решает всех проблем, существующих в системе здравоохранения. Посещая медицинские организации, встречаясь с врачами и специалистами управления здравоохранения, мы определили ряд наиболее сложных инфраструктурных проектов, которые будем реализовывать, используя различные финансово-экономические механизмы, в том числе государственно-частное партнёрство», — рассказал Егоров.

Речь идёт о таких проектах как реконструкция Тамбовской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф, строительство онкологического клинического диспансера. Также в ближайших планах — реконструкция инфекционной клинической больницы, строительство хирургического корпуса противотуберкулезного диспансера и Кирсановской центральной районной больницы.

Ещё один крупный блок — образование. Максим Егоров подробно рассказал о перспективах развития и совершенствования системы образования на Тамбовщине.

«Доступность качественного школьного образования во многом зависит от того, как построена сеть образовательных учреждений. У нас в области есть и начальные, и основные, и крупные средние общеобразовательные школы. Главное, что небольшие сельские школы входят в состав крупных образовательных комплексов. Таких комплексов у нас 100. Их число уменьшаться не будет. Более того, мы готовы открывать школы в тех территориях, где будут реализовываться новые инвестиционные проекты», — сказал врио главы администрации области.

По его словам, область получает 5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство школ. Отдельно, сверх этих 5 млрд рублей, финансируется продолжение ранее начатых проектов — таких, как школа в микрорайоне «Телецентр».

«Но и это ещё не всё. В этом году проводится капитальный ремонт 14 школ, причём в 12-ти из них он будет завершён к 1 сентября. Это лишь первый шаг. К концу 2023 года будет отремонтировано как минимум 23 школы. Будем вести работу не только по капитальному ремонту школ, но и по благоустройству их территорий. Кроме того, нам предстоит реализовать масштабный проект по капитальному ремонту практически всех образовательных организаций», — сказал Максим Егоров.

По его убеждению, необходимо прекратить практику «укрупнения» и сокращения сельских школ.

«Школа должна быть рядом с домом. И она должна быть такой, чтобы учителя и родители и, самое, главное, ученики могли своей школой гордиться. Школа уходит — и село постепенно умирает. Мы не должны этого допустить!» — считает Егоров.

Он подчеркнул, что приоритетом, особенно сегодня, являются вопросы патриотического воспитания, а Тамбовская область в данном вопросе может и должна показать пример всей России.

«Нам в самом деле есть что предложить и что продемонстрировать. Неделю назад я выступал в центральном исполкоме партии «Единая Россия». Поделился нашим опытом по разработке и запуску программы переподготовки педагогов для системы среднего образования народных республик Донбасса по российским образовательным стандартам. Также мы разрабатываем программу по переподготовке преподавателей среднего профессионального образования», — отметил Максим Егоров.

Говоря о том, какие масштабные задачи предстоит решить, врио главы администрации области рассказал о ситуации с качеством питьевой воды. По его словам, это далеко не та проблема, отрапортовать о решении которой можно будет прямо завтра или в ближайшее время.

«Перед нами стоит задача масштаба пятилетнего плана. В текущем году удалось выделить на решение проблем водоснабжения жителей Тамбовской области дополнительно 252 млн рублей. Средства идут на строительство и реконструкцию 19 объектов водоснабжения. Ещё раз подчеркну: у нас сейчас нет оснований хвастаться достижениями. У нас есть задачи, решение которых обращено в будущее. Уже сделанного и того, что ещё будет делаться, что уже попало в планы на ближайшую перспективу — недостаточно. Мы многое не сделали ранее и нам придётся навёрстывать отставание», — сказал Егоров.

Коснулся Максим Егоров и больной для Тамбовщины темы: состояния дорог.

«Думаю, ни для кого не секрет, что плохие дороги — едва ли не самая частая претензия граждан к работе власти любого уровня в нашем регионе. Считаю, что по тому, в каком состоянии находятся дороги, граждане во многом оценивают работу и правительства области, и местных руководителей», — отметил врио главы региональной администрации.

По его словам, дорожное строительство — одна из тех сфер, где решить проблемы раз и навсегда, одним кавалерийским наскоком, не получится. Нужна последовательная ежедневная работа в течение нескольких лет.

«Тем не менее, должен вам сказать, что на 2022 год мы запланировали сделать очень многое. В Тамбовской области всего будет отремонтировано более 270 кма дорог. Общий объем финансирования дорожного строительства в Тамбовской области в 2022 году — 7,5 млрд рублей. Это только на текущий момент», — сказал Егоров.

Также, по его словам, в Тамбовской области внедряются совершенно новые подходы к дорожному строительству, содержанию и ремонту дорог.

«Ответственно заявляю, что это — только начало. Мы постоянно работаем над получением новых средств для увеличения темпов строительства. В последующие годы мы будем наращивать темпы реконструкции региональной дорожной сети», — подчеркнул Максим Егоров.

Что касается экономики, то в качестве первой задачи руководитель региона назвал создание новых рабочих мест, причём высокотехнологичных и высокооплачиваемых, которые позволили бы удержать самых квалифицированных специалистов. Для выпускников тамбовских вузов нужно создать такие условия, чтобы они оставались в области.

«Мы уже начали движение в направлении создания новых рабочих мест. В ситуации, когда другие думают, как сохранить, мы не только сохраняем, но и создаём новые рабочие места. Всего за несколько месяцев 2022 года удалось добиться создания более 1 тыс. новых рабочих мест. Считаю, что и этого недостаточно. Это лишь начало пути, в конце которого — принципиальное изменение рынка труда региона, создание ситуации, когда прекращается отрицательная миграция рабочей силы, мы не теряем ценные кадры. Студенты, которые отучились у нас, должны оставаться в регионе. Более того, мы должны создавать условия, при которых люди будут приезжать к нам на работу. В этом направлении уже преуспели ведущие IT-компании региона, крупные промышленные компании готовы принять работников со всей России — они испытывают недостаток кадров», — сказал Егоров.

Также он отметил, что высокооплачиваемые рабочие места должны появляться не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. В 2022 году область получит больше 1,2 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для села. Это на 848,5 млн рублей больше, чем планировалось первоначально. Кроме того, ведётся работа по включению в федеральный список системообразующих предприятий региона, что позволит претендовать на кредиты федеральных министерств.

Говоря о привлечении инвестиций, врио главы администрации области подчеркнул, что не следует относиться к этой задаче формально:

«Привлечение инвесторов — не формальная задача. Это часть общей стратегии, направленной на улучшение качества жизни людей. Конкретная задача, которую я уже ставлю как руководитель региона: инвесторы, которые приходят к нам, должны регистрироваться в Тамбовской области, и должны здесь организовывать не только производство, но и переработку».

Подводя итоги, Максим Егорова подчеркнул, что главное — качество жизни:

«Наша главная цель — повышение уровня и качества жизни населения региона. В решении этой задачи нет мелочей. Поднимать качество жизни нужно одновременно по всем направлениям — и так, чтобы люди увидели, как жизнь меняется к лучшему — и в городах, и в сельских территориях. Проблем в регионе накопилось множество! Часть из них носит системный характер. Проблемы не решались годами и копились, а население теряло доверие к власти. Пора положить этому конец!».

По его словам, необходимо сделать Тамбовскую область местом, комфортным для жизни, процветающим регионом.