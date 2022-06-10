Копенгаген, 10 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ не видит непосредственной военной угрозы для Швеции и Финляндии со стороны России и уверен, что претенденты на вступление в НАТО присоединятся к альянсу, несмотря на возражения Турции, сказал он 10 июня на Копенгагенском демократическом саммите, как передает Reuters.

NATO Мирча Джоанэ

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО, но столкнулись с противодействием Турции, которая обвиняет их в поддержке и укрывательстве курдских боевиков и других групп, которые она считает террористическими.

«Мы уверены, что Швеция и Финляндия присоединятся к нашим рядам, — сказал Джоанэ. — У союзников есть опасения. И у Турции есть некоторые опасения, которые вполне законны, когда речь идет о террористах».

Швеция и Финляндия заявили, что осуждают терроризм и открыты для диалога.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, предоставляемых Швеции и Финляндии в период до того, как они станут полноправными членами НАТО, Джоанэ сказал, что не видит реального риска для этих стран со стороны России.

«Мы не видим признаков того, что у России есть возможности или намерения на данном этапе проявить военную агрессию против этих двух стран-кандидатов», — сказал он.