Москва, , 15:29 — REGNUM В настоящее время инфляция в России сократилась из-за укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий населения, но эта тенденция выглядит неустойчивой. Об этом 10 июня заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Мы понизили прогноз инфляции на 2022 год с учётом этих тенденций, и, по нашим оценкам, прирост цен по итогам этого года составит 14-17%. На следующий год прогноз не изменился — 5-7%. И затем инфляция вернётся к целевому уровню», — заявила Набиуллина.

По её словам, в настоящее время и ожидания предприятий, и ожидания населения пока остаются гораздо выше тех уровней, которые наблюдались при инфляции вблизи 4%.