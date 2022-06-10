Москва, 10 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы поделились со своими читателями множеством занимательных и любопытных историй со всех уголков России. Царь-сковородка, ограбление «банка приколов», забег Снегурочек и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Пресс-служба губернатора Костромской области Забег Снегурочек

Центральный федеральный округ

В Новой Москве строительство школы осложнилось тем, что на территории рос столетний дуб. Застройщик принял непривычное решение: построить стену здания полукругом, который огибает дерево. «Получилось очень необычно», — радуется «Москвач»

«Никогда не знаешь, что на тебя упадет в Иванове», — пишут «Местные. Иваново». В последнее время тут падают деревья, кирпичи с крыш и, что самое странное, столбы. Явление уже назвали «столбопадом». Последний столб упал на машину, почему — неясно.

В Липецке злоумышленник украл из магазина жвачку. Украл немало: 2250 пачек. Ему потребовалось пять заходов, которые он сделал за полтора месяца. «Любитель жвачки» задержан. «Липтаун» пишет, что он собирался ее продавать. К слову, этот 29-летний гражданин уже был судим.

В Костроме готовятся к традиционному забегу Снегурочек. Он проходит летом, в День России. «Теперь вы знаете, где искать Снегурочку 12 июня», — пишет «Родина снегурочки».

«Страновед» рассказал историю американца, который переехал в Кострому и не хочет возвращаться обратно. Американец 14 лет назад первый раз приехал на экскурсию в Россию, через несколько лет еще раз, познакомился с переводчицей, переехал, женился. Теперь он преподает английский, учит русский и уверен, что Кострома — большой город.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге продолжается битва коммунальных служб с уличным искусством. Недавно коммунальщики закрасили огромный портрет Даниила Хармса, который был нарисован на фасаде дома на улице Маяковского. «Никак не могу взять в толк, чем помешало граффити, ставшее уже привычным ориентиром как для местных жителей, так и для гостей Северной столицы. Наверное, серое пятно на светло-оранжевой стене смотрится красивее», — удивляются «Записки декабриста».

Из Калининграда пришла странная история про фонтан в Биржевом сквере. Там регулярно включают музыку, под которую должны работать фонтаны, но сами фонтаны не работают. «В итоге все наслаждаются аудио без сопровождения», — пишет «Калининград №1». Люди просто ходят по площади под громкий звук оркестра.

Приволжский федеральный округ

На пермских «Мотовилихинских заводах» изготовили «царь-сковородку». Она самая огромная в России. На ней в День России в центре города приготовят 2,5 тысячи порций каши с курятиной. «Большая П» пишет, что диаметр сковородки 2,61 метра, весит она 250 килограммов.

Сельская жительница Мордовии сделала пальмы из пластика, в основном из бутылок, и поставила рядом со своей избой. «Интересно, сколько простоит креативный арт-объект, учитывая, что интерес к нему могут проявлять не только односельчане и туристы, но и парнокопытные…» — задается вопросом «Голос торамы».

Южный федеральный округ

Полтора месяца полицейским пришлось сторожить артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной, который на своем огороде нашел житель села Верхняя Липовка. Мужчине пришлось остановить копание грядок и смириться с караулом, передают «Новости Волгограда».

Удивительным способом сорвали ограбление в Краснодаре. В микрофинансовую организацию вошел мужчина с ножом и потребовал денег. Сотрудница не стала спорить, отдала целую пачку пятитысячных купюр. Преступник взял добычу и ретировался. Наверное, велико было его разочарование, когда он увидел, что вся пачка — это поддельные купюры «банка приколов». Неудачливый грабитель уже задержан, пишет «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

На курортах юга появился курьезный сувенир: магнит из навоза. Называется он «Природный магнит сувенирный. Кизяк из Дагестана». «Передают ли они весь аромат аульской жизни — неизвестно, но у туристов вызвали особый восторг. Продать туристу отходы жизнедеятельности организма скота так, чтобы он порадовался и на холодильник повесил, это какую нужно коммерческую жилку в генах иметь», — сообщает «АиФ Дагестан». Стоит магнитик сто рублей.

Уральский федеральный округ

В Тобольске установили новые заборы. К изумлению местных жителей, на заборах видны серьезные следы ржавчины. По их словам, новые заборы, кажется, далеко не новые, передает «Наш город. Тюмень».

В Миассе Челябинской области дорогу засыпали тридцатисантиметровым слоем гравия. Машины в нем тонут, но жалобы водителей пока ни к чему не привели. Жители не знают, что делать и кто виноват в таком «благоустройстве», пишет «Родина верблюдов».

Сибирский федеральный округ

Житель Красноярского края сжег дом, потому что ушедшая от него супруга планировала оформить дом в залог при получении ипотеки. Дом полностью сгорел, между тем он и не пошел бы под залог: банк не одобрил женщине ипотеку. Ущерб составил почти 700 тысяч рублей. «Финал истории: Костя остался один, без жены, детей и крова», — пишет Kras Mash.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутию полным ходом идет технический прогресс. «ЯСИА» пишет, что в библиотеке села Саскылах появился робот. Он консультирует посетителей, выдает справки, помогает искать книги.

На Камчатке откроют первую в стране государственную детскую школа серфинга. В нее примут 76 детей. «Мачо с Авачи» напоминает, что сегодня серфинг является признанным олимпийским видом спорта.

«Смотровая вышка» пишет, что магаданцы с начала года отдали мошенникам 60 млн рублей. В прошлом году за тот же период они лишились 20 млн рублей. Причем сейчас обмануто меньше граждан, зато на более крупные суммы.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 июня