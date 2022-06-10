Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Трое молодых людей с половиной килограмма синтетического наркотика попались сотрудникам транспортной полиции и стали фигурантами уголовных дел, сообщили 10 июня в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

УМВД по Костромской области Наркотик

По подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в Петербурге задержаны трое ранее не судимых молодых человека в возрасте 21, 22 и 23 лет.

Во время личного досмотра у 23-летнего уроженца Нефтеюганска в кармане его куртки был обнаружен и изъят свёрток с веществом бежевого цвета. Как позже показала экспертиза, это была наркотическая смесь весом 300 грамм. После чего полицейские пришли с обысками в квартиру, где жил задержанный и его девушка-соучастница. Там правоохранительные органы также нашли и изъяли запрещённые вещества.

«Они были спрятаны по всей квартире: на кухне под вытяжкой, на балконе и в сейфе. Часть наркотиков была расфасована на разовые дозы. Всего изъято, по данным экспертов, более 177,35 г наркотиков. Кроме того, были изъяты весы, упаковочный материал и денежные средства — рубли и иностранная валюта»,— рассказали в ведомстве.

У 21-летнего подельника в квартире в коробочке из-под крема обнаружено и изъято еще 1,88 гр. наркотика.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,— рассказали в пресс-службе. — В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».