Основные профсоюзы во Франции встретятся с президентом в Елисейском дворце
Париж, 10 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Представители основных профсоюзов во Франции встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien.
TouN
Елисейский дворец
«Мы попросили об этой встрече, нам ее назначили», — заявил генеральный секретарь профсоюза «Рабочая сила» Фредерик Суийо.
От обеда в Елисейском дворце отказался профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».
Как сообщало ИА REGNUM, новостной канал RT France оспаривает 10 июня в Европейском суде приостановку вещания в рамках санкций ЕС против Москвы.
Читайте также: RT France оспаривает в Европейском суде приостановку вещания