Париж, 10 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Представители основных профсоюзов во Франции встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien.

TouN Елисейский дворец

«Мы попросили об этой встрече, нам ее назначили», — заявил генеральный секретарь профсоюза «Рабочая сила» Фредерик Суийо.

От обеда в Елисейском дворце отказался профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

Как сообщало ИА REGNUM, новостной канал RT France оспаривает 10 июня в Европейском суде приостановку вещания в рамках санкций ЕС против Москвы.

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