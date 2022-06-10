Москва, , 15:25 — REGNUM Кэшбэк стал довольно эффективным инструментом для стимулирования внутреннего туризма — это стало очевидным для всех участников туристского рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.

Дальний Восток Minvostokrazvitia.ru

«Вместе с тем необходимо более активно стимулировать спрос на турпродукт восточных регионов России, так как цены на дальневосточный турпродукт остаются очень высокими для большинства россиян, проживающих в европейской части РФ и не только по причине высоких тарифов на перелеты.

Вместе с тем, следует понимать, что основная масса населения проживает за Уралом и именно это население следует стимулировать к путешествию на Восток России.

Вдвое увеличенный кэшбэк вполне оправдан, так как цена отдыха в регионах Дальнего Востока выше, чем отдых в наиболее популярных зарубежных дестинациях. Увеличенный кэшбэк сможет частично переориентировать турпотоки в сторону Дальнего Востока.

Кроме того, увеличение турпотоков позволит дальневосточным регионам увеличить доходы от туризма, часть из них можно будет использовать для развития туристской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить кешбэк за приобретённые туры в регионы Дальнего Востока до 40 тыс. рублей.

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