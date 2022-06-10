Тирасполь, 10 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В селе Парканы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 10 июня был открыт памятник в честь воинов-сапёров, погибших на службе родине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

president. gospmr.org В Приднестровье открыт памятник Воинам-саперам. 10.06.2022.

Сообщается, что в церемонии участвовал глава ПМР Вадим Красносельский, который также является главнокомандующим вооружённых сил республики. Были другие официальные лица.

«У инженерно-сапёрного батальона славный боевой путь, на мой взгляд, именно руководители и личный состав данного подразделения очень ярко и своевременно проявили себя в годы молдо-приднестровской войны, дав отпор националистам Молдовы», — сказал глава государства.

По данным пресс-службы, память погибших сапёров почтили минутой молчания. Открытие памятника приурочили к 80-летию со дня образования инженерно-саперного Парканского батальона, а также к 30-летию перехода подразделения под юрисдикцию ПМР.