Кабул, 10 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Урузган сообщают, что один человек погиб и пятеро получили ранения в ходе столкновения между двумя группами местных жителей в уезде Дехравуд. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Афганистан

Уточняется, что причиной конфликта стал спор о разделе земли. По словам источника, состояние трёх пострадавших вызывает тревогу.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали инцидент, но штаб полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дехравуде заявил, что в связи с произошедшим арестовано шесть человек.