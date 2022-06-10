Ярославль, 10 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров призвал разумно подойти к требованию о запрете рекламных вывесок на иностранном языке. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров

Вопрос был поднят спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который запустил голосование в личном телеграм-канале о том, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ. 73 процента от проголосовавших высказались «за» такую идею.

Ярославский бизнес омбудсмен же считает, что предприниматели от этого вновь пострадают.

«Возможно, крупные торговые сети и компании менее болезненно отреагируют на нововведение, но для малого бизнеса вопрос встанет ребром. Представьте, что владелец кафе совсем недавно потратил деньги на разработку и проект новой вывески, долго согласовывал его во всех инстанциях, смонтировал и спустя полгода вновь получает предписание о демонтаже. Все это приведет к шквалу возмущений среди предпринимателей, потому что немалая финансовая нагрузка ляжет на их плечи, и прибавит работы контрольно-надзорным органам. Вовремя невыполненное предписание — опять же штраф», — прокомментировал Альфир Бакиров.

Уполномоченный отмечает, что принятие подобного закона несвоевременно, поскольку ситуация в стране негативно повлияла на малый и средний бизнес. В перспективе Альфир Бакиров предлагает предъявлять требования только для новых вывесок, а уже существующим дать время — пару лет на переходный период, либо делать вывески на условиях софинансирования с государством.

«Я за здравый смысл в этом вопросе. Например, в России много автосалонов, магазинов, которые торгуют всемирно известными брендами. Их названия — «Toyota», «Gucci» — пишутся на латинице. Никто не будет требовать писать их на русском — это нелепо. Во всех остальных случаях вывески и указатели на иностранном языке нужны и оправданы лишь в местах большого скопления туристов. А у нас даже в маленьких провинциальных магазинчиках — сплошные «sale» и «open», — отметил омбудсмен.

В завершение Альфир Бакиров отметил, что самое главное — «не перегнуть палку».