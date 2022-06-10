Ярославский бизнес-омбудсмен призвал разумно подойти к переводу вывесок
Ярославль, 10 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров призвал разумно подойти к требованию о запрете рекламных вывесок на иностранном языке. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.
Вопрос был поднят спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который запустил голосование в личном телеграм-канале о том, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ. 73 процента от проголосовавших высказались «за» такую идею.
Ярославский бизнес омбудсмен же считает, что предприниматели от этого вновь пострадают.
Уполномоченный отмечает, что принятие подобного закона несвоевременно, поскольку ситуация в стране негативно повлияла на малый и средний бизнес. В перспективе Альфир Бакиров предлагает предъявлять требования только для новых вывесок, а уже существующим дать время — пару лет на переходный период, либо делать вывески на условиях софинансирования с государством.
В завершение Альфир Бакиров отметил, что самое главное — «не перегнуть палку».