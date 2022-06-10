Москва, 10 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Решение Японии запретить экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров не приведёт к прекращению деятельности российских компаний из разных отраслей, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Технику и оборудование, которые уже используются в стране, продолжат эксплуатировать — их никто не требует вернуть, а учитывая значительный рабочий ресурс и качество, это может продлиться довольно долго.

Для обслуживания этой техники могут быть использованы части и детали других единиц, так как в страну их было ввезено достаточно много.

Кроме того, не исключен вариант приобретения различных деталей и узлов в самой Японии, как новых, так и подержанных, которое будут осуществлять по сложным схемам, чтобы обойти ограничения и проблемы с оплатой.

Например, необходимую продукцию могут покупать компании из третьих стран, которые затем будут доставлять ее в РФ. Также возможным вариантом может стать изготовление отдельных деталей отечественными предприятиями.

В случае необходимости, можно ожидать увеличения поставок техники и оборудования, в первую очередь отечественного производства, а также из других стран, сохраняющих торговые отношения с Россией. Так что работа отраслей продолжится, и различную продукцию продолжат производить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии приняли решение запретить экспорт в Россию грузовых автомобилей и самосвалов, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

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