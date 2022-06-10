Рязань, 10 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Дату выборов губернатора Рязанской области утвердили 10 июня депутаты регионального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

Выбирать руководителя региона жители будут в Единый день голосования 11 сентября. В этот же день, по информации Рязанского избиркома, планируется провести 40 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований региона.

По данным на 1 января 2022 года, численность избирателей на территории Рязанской области составляет 885 691 человек.