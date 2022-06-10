10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:32 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили решение суда, обязавшего YouTube-канал выплатить компенсацию экс-министру юстиций и его детям.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, Центральный районный суд Сеула обязал YouTube-канал Hover Lab выплатить компенсацию экс-министру юстиций Чо Гуку и его детям за распространение ложных слухов и клеветнических высказываний.

В 2020 году популярный YouTube-канал Hover Lab, находящийся под управлением бывшего депутата и юриста Кан Ён Сока, утверждал, что фонд прямых инвестиций, которым управлял Чо Гук, имел какое-то отношение к вложениям Коммунистической партии Китая.

В роликах также утверждалось, что экс-министр спонсировал актрису, пока его дети разъезжали на дорогих автомобилях или были причастны к делу о насилии в школе.

Чо Гуку и двое его детей подали в суд на канал и его сотрудников, потребовав компенсации в размере 300 млн вон (~$237 тыс.). Между тем суд постановил выплатить экс-министру 10 млн вон (~$7,8 тыс.), его детям — 40 млн вон (~$31,4 тыс.), а также удалить спорные видеоролики с видеохостинга.

«Хоть мне не нравится Чо Гук, но шарашкина контора должна исчезнуть», — пишет qkd7***.

«Как-то мало они запросили», — считает bsse***.

«Прекращайте уже использовать чужую личную жизнь как инструмент для заработка денег», — рекомендует ehrk***.

«Все средства, полученные за счет распространения ложной информации должны быть конфискованы!» — требует ungy***.

«Я искренне надеюсь, что экс-министр Чо Гук выиграет все судебные процессы и правда всплывет наружу», — надеется 09ka***.

«А может, их просто кинуть в тюрьму?» — задается вопросом unab***.

«А если бы Ваши дети пострадали? Компенсация должна быть в разы больше», — считает mush***.

«Тут есть две стороны медали. Иногда у них были неплохие репортажи, а иногда они сильно преувеличивали», — пишет lee_***.

Чо Гук 밥풀떼기

«Давайте найдем способ избавиться от этого мусора навсегда», — предлагает rmag***.

«Это расплата. Не каждое СМИ захочет капаться в грязном белье в поисках правды», — отмечает ks56***.

«Мне кажется, что этот канал заработал в пять раз больше суммы компенсаций», — предполагает kosp***.

«Этого недостаточно. Их должны привлечь к уголовной ответственности за клевету. Те, кто подстрекает, должны быть привлечены к ответственности», — утверждает weun***.

«Те, кто распространяет фейковые новости, должны понести более жесткое наказание. Побуждать на ненависть и создавать ложное общественное мнение, которое разрушает жизни, — великий грех», — считает mee2***.

«При таком раскладе даже подруга Пак Кын Хе Чхве Сун Силь тоже должна подать в суд», — рассуждает puru***.

«Эта шарашкина контора только подгадила имидж консерваторов», — считает sand***.