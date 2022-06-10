10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил к 17 июня разработать закон, который позволит отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства.

Мирослава Романенко, , 16:36 — REGNUM Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил к 17 июня разработать закон, который позволит отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства. Об этом 9 июня политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: «Московский дом», (санатории) «Янтарный берег» и «Белоруссия». Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра», — отметил он, добавив, что в Латвии имеется правовой механизм, в соответствии с которым можно конфисковать имущество в рамках уголовного процесса.

Новость обсудили в социальных сетях.

«Совсем уже обнаглели, не знают, что и придумать! Воровство узаконить хотят…» — написала Валентина.

«Мозг от этих пассажиров уже отчуждён. Может, проще провести отчуждение этих кретинов от земли, которая, даже формально, куплена Россией за денежку, и только по причине предательства (развала СССР. — М. Р.) оказалась в ведении ушибленных на всю голову мерзавцев?» — не выдержал Геша Z.

«То, что Россия может прийти за своим имуществом, прибалтийские вымираты не пугает? Нет? Так пусть посмотрят на Украину, куда Россия пришла за долгом Януковича!» — с сарказмом добавил Юрий В.

«Ну, значит, и Россия конфискует Латвию», — смеется Александр Ф.

«В Союзе совершили большую ошибку, когда стали развивать промышленность на Западной Украине, Латвии, Литве и Эстонии. Они всегда жили хутором и как только Союз развалился, они вернулись в своё естественное состояние хутора и эта местечковость не даёт им видеть дальше своих хуторов», — отреагировал Сергей Д.

«Кажется, Латвия хочет, чтобы её полностью декоммунизировали», — смеется Елена Ш.

Латвия Kenneth C. Upsall

«Как бы сами через некоторое время на колени не встали, конец не за горами», — прокомментировал новость Александр К.

«В погоне за одной спичкой пилят всё дерево. Перестанут быть нужны американцам и конец Латвии. Бессмысленные идиоты рулят этой землёй», — не выдержал Михаил З.

«Напрашивается Латвия на проблемы», — пишет Дмитрий М.

«Шпроты берега попутали», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Я так понимаю, Латвия следующая в списке по денацификации?» — с сарказмом поинтересовался Артем Ж.

«Вот прям активно просится», — добавила Татьяна Н.

«А что останется у Латвии, если Россия конфискует собственность СССР?» — задалась вопросом Ekaterina.

«Латвию вернуть в Россию!» — написала Svetlana.

«Походу, Латвия допрыгается, что ее изымут в состав России «на полечить», — иронизирует Юлия Ч.

«Пойдите у медведя в лесу улей отберите…» — проиллюстрировал ситуацию Евгений Львович.

«Господи, шавки голос подали…» — пишет Larissa M.

«Совсем страх потеряли!» — написала Надежда Юрьевна.

«Как сказал Жириновский, самое лучшее наказание для них — не обращать внимание, пусть тявкают, пока могут», — добавила Евгения.

«Это из серии «Ну возьмите меня!». Они всё делают для этого, аж из штанов выпрыгивают!» — с юмором подытожил Андрей И.