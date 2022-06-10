Копенгаген, 10 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Парламент Европейского союза поддерживает заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, заявила 10 июня председатель Европарламента Роберта Метсола на Копенгагенском демократическом саммите.

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Рассуждая о европейских ценностях, Метсола подчеркнула, что «нас призывают вновь встать на защиту этих свобод и ценностей».

«Сейчас Украина и ее народ ищут поддержки у Европы, — заявила Метсола. — К нашему ответу нас подтолкнула наша общественность… Парламент ЕС решительно поддерживает заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС».