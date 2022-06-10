Москва, , 16:49 — REGNUM Наталья Укупник, являющаяся женой известного композитора Аркадия Укупника, попала в ДТП в Москве. Об этом написал портал StarHit10 июня.

Аркадий Укупник Интервью на радио

Как сообщил источник, супруга артиста, находясь за рулём своего автомобиля, сбила мужчину, переходившего дорогу на красный свет. В результате аварии пешеход получил травму ребра, после чего супруга Укупника доставила его в ближайшую больницу. Позднее мужчину перевезли в НИИ Склифосовского, а Наталья отправилась в отдел полиции, где на неё составили протокол и отпустили домой.

Напомним, Наталья Укупник является третьей женой композитора. Пара воспитывает 11-летнюю дочь.

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