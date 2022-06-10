Омск, 10 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 25 человек. Госпитализация потребовалась 32 заболевшим (9 июня — 45). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в федеральном оперативном штабе.

Yanao.ru Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 207 988 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 202 783 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в регионе выявили 42 носителя коронавируса, выздоровели 36 человек.