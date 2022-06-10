Москва, , 15:12 — REGNUM В ближайшие три года российский рынок грузоперевозок обязательно «отрастет» до размеров, превышающих объемы 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил глава московского отделения «Партии роста», председатель совета директоров крупной российской транспортной компании Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал новость о 60-процентном падении контейнерного импорта в Россию.

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«Вопрос не в падении контейнерного импорта, а в драматическом снижении импорта из-за отказа большинства крупных компаний работать с Россией. Причем не из-за того, что им это запрещено в рамках действующих ограничений ЕС и/или США. Прекращение бизнеса в РФ связано с репутационными рисками крупных компаний на более важных рынках, чем Россия, — сказал Пурим. — К сожалению, ставка на работу с гигантами мировой экономики сыграла против наших интересов. Но место гигантов во многих сегментах займут средние компании, и не только из Азии и Индии».

Как полагает Пурим, за это время у российских морских операторов есть время создать инфраструктуру — перепрофилировать или обновить флот, закупить необходимое количество контейнеров.

«Альтернативы контейнерным перевозкам не существует, и их рынок обязательно «отрастет», причем, я уверен, до размеров, превышающих объемы 2021 года уже в ближайшие три года. Для российского сегмента морских перевозок именно сейчас может быть реализован шанс занять свою нишу и ее уже не отдавать крупным игрокам. Падение импорта — временное явление, а поэтому и ценовые скачки на некоторые товары и стоимость логистики тоже временны», — также добавил эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным агентства Bloomberg, среднее количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60%.