Москва, 10 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Введенные санкции США и стран ЕС против России потребовали расширения существующих и поиска новых рынков сбыта традиционной углеводородной продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Sean Ellis Пакистан

«В 2022 году Россия увеличила поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Азии расположены страны, растущие с точки зрения энергопотребления. Это Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш и другие страны региона — это более 3 млрд людей. Им всем нужна энергия.

Азия по поставкам нефти в марте 2022 года впервые обогнала Европу, став крупнейшим импортером нефти из России, и разрыв в мае продолжил увеличиваться. Поставки нефти морским транспортом выросли в три раза по сравнению с временем до начала специальной операции.

Нефть продается в этот регион с существенной скидкой, достигающей до 30% от цены марки Brent. Сегодня спотовая цена Urals составляет $99,23 за баррель, а Brent торгуется по 122,38$ за баррель. В ближайшие несколько лет страны азиатского рынка (Китай, Индия, Иран, Пакистан) могут стать ключевыми партнерами для России.

Потенциал азиатского рынка и стран Африки огромен и существенно превышает объем рынков США Европы. Поставки нефти в Пакистан обсуждались в ходе визита бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Москву, хотя тогда договоренности не было достигнуто.

Основным препятствием для поставок нефти являются санкции, введенные Западом против России. Арабские поставщики нефти из ОАЭ начали поставлять нефть в Европу, освободив тем самым место для российских поставок в Азию.

Ранее на пакистанском нефтяном рынке доминировала Саудовская Аравия. Однако, когда Катар начал поставлять СПГ в Пакистан, это позволило сменить топливо для электростанций с нефти на газ и снизить потребность в нефти для ТЭС. Тем не менее, поставки нефти по привлекательным ценам необходимы Исламабаду.

Новое правительство Пакистана готово рассматривать приобретение российской нефти по низким ценам, если получит предложения Москвы и гарантии отсутствия вторичных санкций. Пакистан и Россия ведут переговоры о многомиллиардной сделке по импорту СПГ с проекта НОВАТЭКа на полуострове Ямал.

Пакистанское правительство заинтересовано в подписании межправительственного соглашения с Россией об импорте СПГ для удовлетворения растущего спроса на газ. Кроме того, Москва и Исламабад заняты проектом «Пакистанский поток».

Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность 12,4 млрд кубометров газа в год. Наращивание сотрудничества между странами затронет не только энергетическую сферу, но и тяжелую и легкую промышленности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова поставлять нефть в Пакистан по сниженным ценам, если об этом попросит Исламабад, заявил российский генеральный консул в пакистанском городе Карачи Андрей Федоров.

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