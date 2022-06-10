Джакарта, 10 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии увеличилось за последнюю неделю на 57,6%, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Основываясь на данных, собранных из ежедневных отчетов правительства, зарегистрированных в период с 4 по 10 июня, совокупное число подтвержденных случаев COVID-19 за неделю составило 3 346. В то время как в предыдущую неделю или в период с 28 мая по 3 июня число случаев заболевания COVID-19 составило 2123.

За последние четыре дня суточный прирост носителей коронавируса превысил 500 человек. На 7 июня было зарегистрировано 518 случаев заражения коронавирусом за сутки. Затем 8 июня — 520 носителей, 9 июня — 556 носителей, а 10 июня - 627 носителей.

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что ужесточит ношение защитных масок, если уровень COVID-19 в стране продолжит расти.