Москва, , 15:10 — REGNUM Соглашение об организации волонтёрских центров ГТО на территории Донецкой Народной Республики подписали Министерство спорта РФ и Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР. Об этом 10 июня сообщает ТАСС.

Золотой значок ГТО toanmda

Соглашение подписали замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, министр молодёжи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР назначен новый заместитель министра молодёжи, спорта и туризма.

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