Москва, 10 июня 2022, 15:10 — REGNUM Соглашение об организации волонтёрских центров ГТО на территории Донецкой Народной Республики подписали Министерство спорта РФ и Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР. Об этом 10 июня сообщает ТАСС.
Соглашение подписали замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, министр молодёжи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР назначен новый заместитель министра молодёжи, спорта и туризма.
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