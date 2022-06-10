Москва, , 15:10 — REGNUM В России к снижению объемов выдачи ипотечных кредитов в апреле–мае 2022 года привело несколько факторов — повышение ставок по несубсидируемой ипотеке до 20% и более, увеличение ставок по льготной ипотеке на новостройки, желание потенциальных покупателей жилья осмотреться и подождать, оценить свои силы и, возможно, дождаться ощутимого снижения цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Также существенное влияние оказал значительный объем ипотечных кредитов, выданных в марте 2022 года по старым условиям, и ожидания со стороны населения инфляции, роста цен на недвижимость и желание сохранить свои средства в квадратных метрах — это исчерпало платежеспособный спрос на несколько месяцев вперед, — сказал Цыганов. — Поэтому последовавшее снижение объемов выдачи в апреле–мае 2022 года вполне объективно».

По его словам, тенденция может измениться на фоне снижения ипотечных ставок, которое уже началось как по обычным, так и по льготным программам, что поможет стабилизировать спрос.

«Но высокий интерес к ипотечному кредитованию со стороны населения вернется, когда завершится структурная перестройка экономики и начнется ее рост», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Павел Ерохин заявил, что в РФ всё меньше жителей могут рассчитывать на ипотечный кредит.

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