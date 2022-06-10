Москва, , 15:10 — REGNUM Реакция властей Великобритании на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских наёмников является ажиотажной и порой доходящей до истерики. Об этом 10 июня говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, который приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

МИД Mid.ru

«Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона, включая главу Форин-офиса Элизабет Трасс, на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских граждан Шона Пиннера и Эйдана Аслина, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников и по совокупности преступлений приговоренных к смертной казни», — говорится в комментарии.

Также Захарова подчеркнула, что названные британские граждане являются именно наемниками, а не военнопленными, как это утверждает Лондон, и добавила, что направляемыми западными странами в помощь киевскому режиму наемники, согласно международному гуманитарному праву, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Кроме того, российский дипломат отметила, что МИД РФ неоднократно информировал британское посольство в Москве о том, что по вопросам о пленных в Мариуполе наёмников из Британии нужно обращаться к властям Донецкой или Луганской Народных Республик. Однако Лондон такой инициативы не проявил, «даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников».

«Заметим также, что обращений, касающихся именно Ш. Пиннера и Э. Эслина, от британской стороны в МИД России не поступало. Из этого можно сделать однозначный вывод о том, что до сих пор судьба этих граждан Лондон по существу не интересовала. Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями», — заключается в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на отмену смертного приговора осужденному в ДНР британскому наемнику Эйдену Аслину надеется его семья, которая призывает Лондон и Киев сделать все возможное для того, чтобы вернуть осужденных.