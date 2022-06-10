Пенза, , 16:11 — REGNUM Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области назначили на 11 сентября. Соответствующее решение 10 июня поддержали в региональном парламенте.

На выборах Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Предлагается назначить выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва на 11 сентября 2022 года», — поставил вопрос на голосование председатель регионального парламента Валерий Лидин.

Депутаты утвердили дату проведения выборов.

По словам главы пензенского избиркома Александра Синюкова, заседание по определению порядка голосования состоится в течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов.

На вопрос о возможном проведении трехдневного голосования Синюков ответил, что по опыту предыдущих двух лет данная практика хорошо себя зарекомендовала.

Идею трехдневного голосования поддержал заместитель председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев, который отметил стабилизацию эпидемической обстановки, но о полной отмене всех ограничений говорить пока рано.

«Соблюдать меры предосторожности необходимо, и вопрос о голосовании в течение трех дней — не праздный», — резюмировал спикер регионального парламента Валерий Лидин.

ИА REGNUM напоминает, в России в единый день голосования 11 сентября 2022 года пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в субъектах РФ. Также в единый день голосования пройдут выборы в регионах, чьи главы покинули свои посты.

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