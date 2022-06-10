Кабул, , 15:08 — REGNUM Приближается Всемирный день ремёсел, но предприниматели покидают Афганистан из-за чувства незащищённости после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в стране. С другой стороны, бедность и безработица давят на людей больше, чем когда-либо. Эти привело к тому, что на рынках страны наступил спад. В том числе, серьёзно пострадали и ремёсла. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Халча плетет ковер. Ее дети умеют делать ковры, но не хотят и мечтают учиться в Баку Наталья Шарапова © ИА REGNUM

Изделия кустарного промысла, большая часть которых производится женщинами, вызывали большой интерес по всей стране, особенно на севере Афганистана. В прошлом эта продукция также экспортировалась за границу. Ковроткачество, производство килимов (тканых гладких двусторонних ковров ручной работы), скатертей, вышитой афганской одежды, различные виды вышивки — ремесла, которыми занимаются женщины в провинции Балх.

Ряд ремесленников в Мазари-Шарифе заявляют, что, хотя уровень ремесленного производства снизился, цены на сырьё резко выросли, что ещё больше отталкивает женщин от деятельности в ремесленном секторе.

Эти производители подчеркивают, что в прошлом их изделия ручной работы экспортировались в зарубежные страны, в том числе в Турцию и Индию, и продавались по высоким ценам, а сейчас эти изделия пользуются спросом только у ограниченного круга людей. По их словам, подорожание сырья привело к сокращению производственной деятельности кустарных промыслов.

Аниша говорит, что работает в сфере шитья и рукоделия уже 20 лет. Она создала два швейных и вышивальный цеха, которые обеспечили работой многих женщин. Она сообщила о намерении открыть ковроткацкий цех. Но, по её словам, отсутствие возможностей затрудняет достижение этой цели.

«Нам необходимо создание благоприятных условий для экспорта всей нашей продукции или оказания помощи, — подчеркнула Аниша. — Нам нужно некоторое оборудование, например машины, но электричество очень дорого, и мы не можем его использовать. Вот почему мы используем машины с ручным приводом. Мы даже оверлочные и другие сложные виды работ выполняем дома, потому что в магазине стоимость электроэнергии высока. Один киловатт электроэнергии стоит 20 афгани, мы не можем себе это позволить».

«Платки, скатерти, шали, ковры, килимы, различные виды вышивки — всё это изделия ручной работы, которые мы производим», — добавила она.

По словам Аниши, их продукция раньше экспортировалась в Турцию и Индию, но теперь её покупают только городские лавочники. Покупателями этих лавок являются молодожёны. Они покупают жениху и невесте свадебную одежду, которая изготавливается руками женщин.

Хасиба, девушка, занимающаяся производством изделий ручной работы, особенно вышитой афганской одежды, говорит, что продажи их продукции значительно упали по сравнению с прошлым, но они продолжают работать.

«Наша продукция — это вышитая одежда, мы и наши ученицы производим её ровно столько, сколько нам заказывают, — говорит Хасиба. — Наши продажи не так хороши, как раньше, но и не особенно плохи. Мы делаем свою работу, но по сравнению с прошлым положение на рынках сбыта сильно изменилось».

В настоящее время среди афганских изделий кустарного промысла вышитая афганская одежда имеет больший спрос, и горожане используют её в праздничные дни.

Насиба Халими, школьница, которая полдня шьёт афганскую одежду, говорит: »Мы нашиваем на одежду бисер и другие украшения. Если это одежда попроще или детская мы можем сшить её в течение двух-трёх дней. Но есть такие заказы, которые занимают неделю или больше времени».

Афганская одежда с вышивкой также продается на рынках. Относительно простое платье стоит от пяти до десяти тысяч афгани, а качественное и богато украшенное — от 20 до 25 тысяч афгани.

Необходимо отметить, что до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти процветали все сферы производства и торговли. Жёсткие ограничения, введённые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женской одежды, негативно сказались на производстве и продаже изделий кустарного промысла, особенно традиционной афганской одежды.