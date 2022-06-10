Москва, , 15:06 — REGNUM Инфляция в России замедлилась благодаря укреплению рубля и снижению инфляционных ожиданий. Об этом 10 июня заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Инфляция замедляется, в том числе под влиянием укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий. Это дало нам возможность снова уменьшить ключевую ставку», — заявила Набиуллина.

«Но те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте, и проинфляционные риски по-прежнему сильны», — указала она.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,5%