Красноярск, 10 июня 2022, 15:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 человек, госпитализация потребовалась 35 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в федеральном оперштабе.
По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 366 312 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших — 354 335 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в регионе было подтверждено 48 случаев заражения, госпитализирован 41 заболевший, выздоровел 71 человек.
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