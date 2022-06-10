Красноярск, 10 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 человек, госпитализация потребовалась 35 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 366 312 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших — 354 335 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в регионе было подтверждено 48 случаев заражения, госпитализирован 41 заболевший, выздоровел 71 человек.