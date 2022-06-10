Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в том числе вопросы физкультуры и спорта, сломал руку во время велогонки La Stradа в центре Петербурга. Об этом сам чиновник рассказал 10 июня на своей странице в одной из социальных сетей.

t. me/Piotrovsky Борис Пиотровский со сломанной рукой

По словам Пиотровского, он переоценил свои возможности во время велогонки La Stradа.

«Руку, действительно, сломал. Какое-то время придётся походить с фиксатором, но на развитие культуры, спорта, туризма и печати в городе это никак не повлияет. Работаем!»,— сказал вице-губернатор и отметил, что несмотря на травму примет участие в триатлоне 17 июля.

Напомним, недавно губернатор Александр Беглов добавил туризм в сферу ответственности Бориса Пиотровского.

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