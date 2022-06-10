Москва, , 15:06 — REGNUM Снижение ключевой ставки повлияет на стоимость кредитов и доходность депозитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ранее в своих релизах ЦБ отмечал, что в последние месяцы деньги населения идут во вклады. И эту тенденцию регулятор хочет изменить, чтобы деньги тратились, а не шли в сбережения. Снижение ставки, с одной стороны, приведет к тому, что у предприятий будет возможность привлекать дешевые займы, и в то же время будет спрос на их продукцию», — отметил Жорнист.

По его мнению, ставки по депозитам продолжат снижаться, причем, как видно, банки даже могут действовать на опережение.

«Уже сейчас в крупных банках доходность депозитов упала ниже 10%. Ставки по кредитам также снизятся, но обычно это происходит с небольшой задержкой. Правда, здесь все немного сложнее: хотя в целом тренд на снижение стоимости заимствований в банках будет продолжаться, но каждый банк вправе сам устанавливать ставку в зависимости от рисков и премии за риск тат пока повышенные», — рассуждает эксперт.

Он обратил внимание, что на фоне снижения ключевой ставки очень привлекательно выглядит рынок рублевых облигаций, особенно корпоративные облигации.

«Хотя сейчас доходности по всей кривой ОФЗ находятся уже ниже 10%, однако более высокие доходности еще сохранились в сегменте корпоративных бумаг. При этом спреды между доходностями корпоративных бумаг и гособлигаций постепенно будут снижаться», — прогнозирует Жорнист.

Банк России снизил размер ключевой ставки на 1,5% до 9,5%. Таким образом, показатель вернулся к досанкционному уровню.

Читайте ранее в этом сюжете: Перезапуск экономики: зачем ЦБ РФ снижает ставку?