Саранск, 10 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Мордовии 38-летний местный житель признан виновным в 38 эпизодах преступлений по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и 5 эпизодов по ч.2 ст.135 УК РФ («Развратные действия»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Установлено, что с 2016 по 2019 год подсудимый совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении своей дочери. На момент первого преступления ребенку было девять лет. Лишь спустя три года девочка решилась обо всем рассказать матери, которая незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Мужчину задержали, в период расследования он находился под стражей. В рамках расследования была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым и склонным к педофилии.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было завершено расследование уголовного дела по статьям о половом сношении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетних, фигурантом которого является 34-летний мужчина.

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