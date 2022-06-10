Белгород, , 15:08 — REGNUM Поставку крупной партии синтетического наркотика из Ростова-на Дону предотвратили оперативники Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 10 июня официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гражданина РФ 1979 года рождения с поличным задержали на территории Корочанского района. Мужчина забрал из тайника в Ростове-на-Дону более пяти килограммов наркотика, которые должен был развести по новым тайникам в Новошахтинск, Иваново, Тольятти и Белгород.

Решением Ивнянского районного суда наркокурьер отправится на ближайшие семь лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.