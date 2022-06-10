Кишинёв, 10 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Участники заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване обсудили совершенствование механизма кризисного реагирования. Об этом 10 июня сообщил на брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Официальная публикация Станислав Зась

«Первый опыт Организация получила в Казахстане, когда была задействована система кризисного реагирования», — отметил генсек.

Он сообщил, что работа по совершенствованию механизма реагирования ОДКБ уже началась. В течение месяца планируется скорректировать законодательную базу Организации, систему подготовки войск, а также органов контроля.

Напомним, заседание СМИД ОДКБ прошло 10 июня в Ереване. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Заседание сопровождалось акцией протеста. Оппозиционные партии старались пройти к месту встречи иностранных делегаций, чтобы сообщить о своём недоверии действующему правительству Армении.