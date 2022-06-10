Москва, 10 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. ЦБ РФ и власть продолжают ослаблять валютный контроль. Только недавно отменили приказ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, теперь очередное снижение ключевой ставки рефинансирования до 9,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

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«В нормальное время это бы означало, что занимать в иностранной валюте стало бы дешевле, спрос на валюту бы подрос и рубль начал бы возвращаться к значениям, запланированным бюджетом.

Однако сейчас занимать в валюте практически невозможно. Поэтому решение ЦБ продиктовано в первую очередь желанием стимулировать потребительский спрос внутри.

Инфляция за последний месяц действительно замедлилась, вызвано это в первую очередь падением потребительского спроса. Люди банально экономят и не торопятся тратить. А это ни к чему хорошему не приведет. Экономика стоит.

Снижение же ключевой ставки тут должно благоприятно сказаться на доступности кредитования и оживить внутренний рынок. Так, в конце февраля по данным Эквифакс выдачи кредитов просели на 60%, в марте на 50% по отношению к февралю.

Также почти на половину, по данным НБКИ, в марте уменьшилось число заявок на кредиты от граждан. В апреле рынок также сокращался почти вдвое, относительно марта и оказался на уровне 2015 г., банки выдали 304 млрд руб. кредитов, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG.

По сравнению с апрелем 2021 г., когда банки выдали за месяц 1,3 трлн руб. кредитов, выдачи рухнули в 4,3 раза. Все это на фоне того, что потребительский спрос в России во многом опирается на заемные средства говорит о серьезном его (спросе) снижении.

Конечно, большую часть объема здесь составляла ипотека. Но просадка затронула почти все виды кредитования, в том числе и авто кредитование и кредиты наличными гражданам, которые в апреле упали на 83,09% в годовом выражении.

Понятно, что снижение ключевой ставки приведет и к удешевлению кредитов и к понижению доходности рублевых вкладов. В целом можно ожидать средние значения здесь на уровне 7-8% годовых по депозитам, срочные будут и того меньше в районе 6-7%.

Стоимость потребов может быть на уровне 11-12%. Поэтому сейчас выгоднее оформлять вклад, пока ставки не опустились, а вот покупки в кредит лучше отложить, в ближайшее время они станут выгоднее.

А вот как будет развиваться ситуация дальше, предсказать сложно. Понятно, что дальнейшее снижение ключевой ставки все еще вещь реальная, и осенью значения могут снизиться еще немного — до 7-8%.

Экономику нужно перезапускать и заставлять работать. Но ситуация сейчас все еще остается слишком непредсказуемой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, до 9,5% годовых.

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