Киев, , 14:59 — REGNUM Сумму в размере $7,5 млрд в качестве помощи для финансирования расходов бюджета предоставит киевскому режиму Вашингтон. Об этом 10 июня сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк на своей странице в одной из соцсетей.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С нетерпением жду сотрудничества с (украинским премьер-министром) Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине <…> С прямой бюджетной поддержкой в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина оставалась сильной», — написала она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны США заявило о якобы «мирной» работе с биологическими лабораториями на Украине.