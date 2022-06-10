д. Жостово, , 14:58 — REGNUM Правительство добавил 0,5 млрд рублей к субсидиям на развитие народных промыслов. Об этом 10 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Жостовской фабрики декоративной росписи.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Я вчера поздно вечером советовался с президентом, в том числе по сегодняшнего визиту. А он очень активно занимался как раз художественными народными промыслами и серьёзно владеет этой темой. Вчера мы приняли решение добавить 0,5 млрд рублей к субсидиям», — заявил Мишустин.