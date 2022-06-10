Эль-Джуфра, 10 июня 2022, 15:02 — REGNUM Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) провели спецоперацию в районе государственной границы с Чадом. Об этом 10 июня сообщает Al-Hadath.
По данным журналистов, в ходе спецоперации подразделение 128-й бригады ЛНА обнаружило укрытие боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Зелла в провинции Эль-Джуфра.
Отмечается, что в ходе столкновения боевики были уничтожены. Кроме того, военные обнаружили подземное укрытие террористов.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.