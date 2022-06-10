* ИГ — запрещённая в России организация

Ливия, 10 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) провели спецоперацию в районе государственной границы с Чадом. Об этом 10 июня сообщает Al-Hadath.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, в ходе спецоперации подразделение 128-й бригады ЛНА обнаружило укрытие боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Зелла в провинции Эль-Джуфра.

Отмечается, что в ходе столкновения боевики были уничтожены. Кроме того, военные обнаружили подземное укрытие террористов.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.