Уфа, 10 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Более 90 сообщений о подтоплениях из-за сильных дождей получили спасатели в Башкирии. Об этом 10 июня сообщил заместитель премьер-министра региона Ирек Сагитов в своем телеграм-канале.

Cap.ru Подтопление в Комсомольском районе

Он сообщил, что данный вопрос рассматривался на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сагитов отметил, что сообщения о подтоплениях территорий поступали от жителей Уфы, Агидели, Благовещенского, Туймазинского и Чишминского районов.

«Особенно сложная ситуация на этой неделе складывалась в Бижбулякском районе», — сообщил он.

Он отметил, что власти республики принимают исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за непогоды закрыли движение транспорта на участке автодороги.