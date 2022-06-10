Нижний Новгород, 10 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Старый чемодан, застрявший в ливневом колодце, стал причиной схода грязевого потока на Окском съезде 5 июня текущего года. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль Нижний Новгород

«Кто-то кинул старый дорожный чемодан в ливневый колодец, он загородил прохождение воды, и она пошла верхом. От таких случаев мы не застрахованы», — отметил глава города.

Шалабаев добавил, что кроме эпичности видео никаких дополнительных сложностей не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 июня на фоне ливне произошел сход грязевого потока на Окском съезде. Причем именно в этом месте оползень происходил и в предыдущие годы. Грязь вылилась на проезжую часть, для ликвидации последствий инцидента пришлось перекрывать Окский съезд. В дальнейшем было принято решение об укреплении склона Окского съезда георешеткой. В управлении инженерной защиты города отмечали, что за предыдущие выходные в Нижнем Новгороде выпало 12% месячной нормы осадков.