София, , 14:56 — REGNUM Правительство Болгарии утвердило новое постановление, предусматривающее выделение 800 тыс. левов ($433 тыс.) на исследования в области космических технологий. Об этом 10 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанные средства будут распределены среди нескольких десятков болгарских средних и крупных компаний, специализирующихся на технических разработках.

«Это станет очередным шагом на пути повышения качества и конкурентоспособности научного сектора нашей страны», — говорится в заявлении министерства инноваций Болгарии.

Напомним, развитие проектов в области исследования космоса было одним из основных пунктов плана коалиционного Совета министров Болгарии во главе с действующим премьер-министром страны Кирилом Петковым.