Лозанна, Швейцария, , 14:54 — REGNUM Олимпийский чемпион 2012 года в гребле на байдарках Александр Дьяченко дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Отмечается, что CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал Дьяченко на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 9 июня.

CAS установил, что летом 2014 года Дьяченко употреблял запрещённые вещества тренболон и метенолон. Все результаты спортсмена в период с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года будут аннулированы, в том числе серебряные медали чемпионата Европы — 2014 и чемпионата мира — 2015.

32-летний Дьяченко является олимпийским чемпионом 2012 года, а также двукратным чемпионом мира (2013, 2019) и чемпионом Европы (2013).