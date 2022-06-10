Рига, , 14:52 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил министерству юстиции разработать специальный закон для отчуждения собственности находящегося в Риге «Дома Москвы» и санаториев «Янтарный Берег» и «Белоруссия».

Об этом Борданс написал на своей странице в социальной сети Twitter. Он подчеркнул, что решение следует разработать в срочном порядке до 17 июня, то есть до очередной годовщины освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских войск.

Борданс считает, что отбираемые у России и Белоруссии объекты недвижимости Латвия будет использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра по «противостоянию кремлевской пропаганде».

Он выразил уверенность, то такое решение будет принято в срок, оно разрешит возникающие юридические нюансы и уберет любые препятствия в отношении отчуждения принадлежащих России и Белоруссии объектов.