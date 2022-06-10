Москва, 10 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Темпы снижения ключевой ставки ЦБ РФ отражают несколько факторов в финансовой системе страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Евразийского Бизнес Альянса» Андрей Морозов.

NVO Центробанк

«Прежде всего, благодаря усилиям регулятора была сохранена стабильность банковской системы, укреплен рубль, сокращен внешний дог государства.

При этом реальный сектор экономики остро нуждается в доступном фондировании и Банк России создает для этого условия. Не исключаю, что к концу 2022 года ставка вернется не просто на докризисный уровень в 9%, а будет стремиться к показателям в 7%.

На этом фоне банки продолжат снижать ставки по депозитам, и у населения вновь возникнет вопрос защиты сбережений от инфляции.

Альтернативным источником сохранения накоплений в этой ситуации является вложение в драгоценные металлы — золото и серебро, которые представлены слитками и инвестиционными монетами.

Не случайно Центробанк отменил НДС при покупке золота в слитках, что кратно увеличило интерес к данному виду инвестиций. Единственный существенный недостаток такого рода вложений — большая курсовая разница между покупкой и продажей, которая может доходить до 20-25%.

К тому же с золотом в слитках работают только крупные банки, что создает, если не монополизацию, то, как минимум, концентрацию рынка в руках нескольких игроков.

Решить эту проблему могла бы отмена НДС для юридических лиц и ИП, которые могли бы получить право на торговлю золотом. Это существенно расширило бы рынок и сделало бы его доступным для большего количества инвесторов.

С инвестиционными монетами картина более привлекательная – в силу ограниченности их тиражей они имеют не только инвестиционную ценность, но и представляют определенный интерес для коллекционеров. Поэтому к курсовому росту золота прибавляется дополнительный фактор.

Снижение ключевой ставки имеет еще одно важное, хотя и отложенное влияние. Доступное финансирование дает импульс для развития экономики, развитию производства, созданию новых рабочих мест. А, значит, повышает благосостояние народа, что является основой экономической и социальной стабильности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку, говорится 10 июня в заявлении регулятора.

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