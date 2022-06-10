Сингапур, 10 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Вооружённым силам Китая и США необходимо избегать конфликтов и конфронтации. Об этом 10 июня заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ в ходе встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином на полях международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Mil.ru Вэй Фэнхэ

«США должны рационально относиться к развитию и росту Китая, не следует осуществлять нападки, очернять, сдерживать или оказывать давление на Китай, не нужно вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам, только так можно улучшить американо-китайские отношения», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Также Фэнхэ добавил, что, по его мнению, стабильные отношения между вооружёнными силами являются крайне важными для развития двусторонних отношений между странами и потому армиям Китая и США необходимо «избегать конфликтов и конфронтации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Китая заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно исправить свой ошибочный акт продажи оружия Тайваню и прекратить играть с огнем, когда речь заходит о вопросах, связанных с Тайванем.