Москва, , 14:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова передать пожелания успехов и здоровья его отцу, бывшему туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

В начале встречи с туркменским президентом Путин отметил, что при его предшественнике взаимодействие России и Туркмении было продвинуто «на действительно стратегический уровень». Он добавил, что будет подписан новый важный документ, касающийся развития отношений Москвы и Ашхабада.

«В самом начале хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания предыдущему президенту — моему хорошему и доброму другу, успехов и здоровья», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта 2022 года в должность президента Туркмении вступил Сердар Бердымухамедов, сын прежнего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Читайте также: В Туркмении появится памятник коню бывшего президента страны