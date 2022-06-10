Тбилиси, 10 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Брюссель может предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, несмотря на всю обрушившуюся на Тбилиси критику. Об этом 10 июня заявил журналистам независимый депутат парламента республики, экс-председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе.

European People's Party Григол Вашадзе

«В лучшем случае мы получим албанский вариант, когда нам составят чёткий список дат и скажут — вот это, это и это, что вы должны сделать, если хотите вернуться в европейскую семью», — сказал Вашадзе.

Он отметил, что официальный статус кандидата на вступление в ЕС важен для Грузии. Он даёт стране доступ к финансовым ресурсам Евросоюза.

Напомним, 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорится, что ранее страна была передовой в исполнении прозападных реформ, но теперь ситуация изменилась. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что это может стать предпосылкой для переворота в республике.