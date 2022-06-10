10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Неверие литовских властей в возможности национальных вооруженных сил подтверждается их неоднократными просьбами о военной помощи и постоянном присутствии иностранных войск на территории страны.

Татьяна Аннина, , 15:17 — REGNUM Вместо развития собственной военной мощи Литва предпочла полностью положиться на иностранные вооруженные силы. Лучшим подтверждением этому является факт размещения в Литве на ротационной основе американских войск, считает обозреватель Modern Diplomacy Адомас Абромайтис.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом военное сотрудничество между Литвой и США является односторонним. США предоставляют Литве ротационные силы, боевую технику и помощь в обучении. Литва, в свою очередь, не может предложить ничего, кроме поддержки всех политических и военных решений Вашингтона.

С изменением ситуации в прибалтийском регионе и в Европе весной 2014 года оборонное сотрудничество между США и Литвой стало гораздо более интенсивным, а масштабы военного присутствия США увеличились.

Американские военные в Латвии U.S. Army

США — один из важнейших стратегических партнеров Литвы в области обороны. 17 января 2017 года Литва подписала с США соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое устанавливает более прочное американо-литовское партнерство по вопросам обороны и безопасности. Это соглашение определяет статус американских вооруженных сил в Литве. Этим шагом Вильнюс полностью отдал себя в руки Вашингтона.

Литва стремится обеспечить постоянное и даже непрерывное присутствие американских войск в стране. Соединенные Штаты первыми прислали дополнительные истребители для усиления противовоздушной обороны. Американские войска также участвуют в военных учениях и других мероприятиях военного сотрудничества, организуемых в Литве. Они направляют в страну ротационные силы в рамках операции Atlantic Resolve и осуществляют другие меры безопасности. Почти в каждом военном мероприятии в Литве участвуют американские войска.

США, имеющие свои интересы в регионе, делают всё, чтобы разместить свои войска и укрепить здесь свои позиции. «Мой совет — создать постоянные базы, — заявил в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. — Таким образом вы получите эффект постоянного присутствия за счет ротации сил, проходящих через постоянные базы».

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Пентагон, похоже, готов дальше поддерживать повышенное присутствие войск в странах Прибалтики, равно как и Вильнюс готов к дальнейшему углублению военной зависимости, оплачивая амбиции США в регионе. Но власти Литвы должны понимать, что даже небольшая военная зависимость вызывает большую политическую слабость страны, а это, в свою очередь, может привести к исчезновению суверенного государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве назвали численность ожидаемой сводной бригады НАТО