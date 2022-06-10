Москва, 10 июня 2022, 14:47 — REGNUM Госдума рассмотрит законопроект, уточняющий допуск к управлению транспортными средствами на территории России имеющих иностранные национальные водительские удостоверения, а также порядок обмена прав. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект правительство внесло в нижнюю палату парламента.

Водительское удостоверение
Водительское удостоверение

Авторы обратили внимание на случаи, когда получившие гражданство России или вид на жительство (ВНЖ) управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет, уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

В этой связи законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем ВНЖ или паспорта гражданина Российской Федерации.

При этом закрепляется возможность управления на территории России транспортными средствами на основании водительских удостоверений, выданных в иностранных государствах, не являющихся совместно с Российской Федерацией участниками международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, только при наличии соответствующего перевода на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском удостоверении все записи составлены на русском языке.

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