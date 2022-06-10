Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума рассмотрит законопроект, уточняющий допуск к управлению транспортными средствами на территории России имеющих иностранные национальные водительские удостоверения, а также порядок обмена прав. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект правительство внесло в нижнюю палату парламента.

Водительское удостоверение

Авторы обратили внимание на случаи, когда получившие гражданство России или вид на жительство (ВНЖ) управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет, уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

В этой связи законопроектом устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем ВНЖ или паспорта гражданина Российской Федерации.

При этом закрепляется возможность управления на территории России транспортными средствами на основании водительских удостоверений, выданных в иностранных государствах, не являющихся совместно с Российской Федерацией участниками международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, только при наличии соответствующего перевода на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском удостоверении все записи составлены на русском языке.

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